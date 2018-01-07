Сегодня в 19:01 «Вест Хэм» не справился с «Шрусбери» в Кубке Англии Кубок Англии Футбол Англии Вест Хэм Спорт в VK Спорт. Главное На фото:«Вест Хэм» uefa.com Лондонский «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с выступающим в третьем дивизионе «Шрусбери Таун» (0:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Командам предстоит переигровка на поле «Вест Хэма», дата матча будет объявлена позже. Каким получится возвращение Мойеса в Шрусбери?«Шрусбери Таун» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу 7 января Обсудить0 0 0 0 0 0 АВТОТоп-10 самых ненадёжных автомобилей 2017 годаАВТОСамые ожидаемые автомобили 2018 года Читайте по теме Сказочный дебют. Ван Дейк принес «Ливерпулю» победу в дербиСМИ – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче Кубка Англии АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» победил на «Гудисоне», «Арсенал» против «Челси»Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии 07/01«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии 07/01«Ноттингем» выбил «Арсенал» из Кубка Англии 06/01«Челси» не справился с «Норвичем» в Кубке Англии 06/01«МанСити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии 06/01Ван Дейк принес победу «Ливерпулю» над «Эвертоном» в Кубке Англии 05/01«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом» Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Семейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Маэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Новая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены» Подробный разбор Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нуженКаким может быть усиление команды? «Реал»: по пути «Барселоны»Насколько серьезны проблемы королевского клуба? Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из ТурцииПоследние трансферные слухи о московском «Спартаке» Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалииСМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабилсяСМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» Комментарии Прогнозы на спорт «Коламбус» попробует сдержать атаку «Торонто»«Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 января1,94 «Барыс» попробует сохранить надежды на плей-офф в матче с «Амуром»«Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 9 января1,60