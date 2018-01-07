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    «Вест Хэм» не справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Вест Хэм
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    «Вест Хэм»
    На фото:«Вест Хэм»
    Лондонский «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с выступающим в третьем дивизионе «Шрусбери Таун» (0:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

    Командам предстоит переигровка на поле «Вест Хэма», дата матча будет объявлена позже.

    Каким получится возвращение Мойеса в Шрусбери?«Шрусбери Таун» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу 7 января
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