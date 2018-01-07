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    Матюиди сообщил о расистских оскорблениях со стороны болельщиков «Кальяри»

    Ювентус Кальяри Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
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    Блез Матюиди
    На фото:Блез Матюиди
    Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди сообщил, что столкнулся с проявлениями расизма со стороны болельщиков «Кальяри» (1:0) в гостевом матче 20-го тура Серии А.

    «Сегодня я испытал на себе проявления расизма во время матча. Слабые люди пытаются запугать своей ненавистью. Я не ненавистник и могу только с сожалением относиться к тем, кто подает плохой пример. Футбол распространяет равенство, страсть и вдохновение, и для этого я здесь. Мир!» — написал Матюиди на своей странице в Facebook.

    Напомним, что в мае 2017-го года полузащитник «Пескары» Салли Мунтари пожаловался рефери о расистских оскорблениях со стороны фанатов «Кальяри». Покинув поле, футболист обратил внимание, что одним из оскорблявших его болельщиков был ребенок.

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