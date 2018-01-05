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    «Реал» разгромил «Нумансию» в Кубке Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Нумансией» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

    Счет был открыт на 35-й минуте. Гарет Бейл реализовал пенальти, назначенный за фол на Лукасе Васкесе.

    На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Папе Диаманка жёстко врезал Начо по опорной ноге, получив вторую желтую карточку.

    На 89-й минуте Лукас Васкес заработал еще один пенальти в ворота «Нумансии». На этот раз его реализовал Иско.

    А в компенсированное время Хакими навесил в штрафную хозяев с правого фланга, и Борха Майораль, оторвавшись от защитника, головой переправил мяч в ближний угол.

    Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между этими командами состоится 10 января на поле «Реала».

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
    «Нумансия» — «Реал» — 0:3 (0:1)
    Голы: Бэйл, 35 — с пенальти (0:1). Иско, 89 — с пенальти (0:2). Майораль, 90+1 (0:3).«Реал»: Касилья, Начо, Карвахаль, Вальехо, Эрнандез, Себальос (Иско, 74), Льоренте, Асенсио (Хакими, 85), Бэйл (Ковачич, 62), Васкес, Майораль.Предупреждения: Диаманка, 35. Вальехо, 59. Ковачич, 90+3.Удаление: Диаманка («Нумансия»), 60.
    В параллельной встрече «Эспаньол» дома уступил «Леванте» — 1:2. Ответная игра состоится 11 января.
    Создаст ли «Нумансия» проблемы «Реалу»?«Нумансия» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 4 января
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