«Реал» разгромил «Нумансию» в Кубке Испании

Мадридскийодержал гостевую победу над(3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Счет был открыт на 35-й минуте. Гарет Бейл реализовал пенальти, назначенный за фол на Лукасе Васкесе.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Папе Диаманка жёстко врезал Начо по опорной ноге, получив вторую желтую карточку.

На 89-й минуте Лукас Васкес заработал еще один пенальти в ворота «Нумансии». На этот раз его реализовал Иско.

А в компенсированное время Хакими навесил в штрафную хозяев с правого фланга, и Борха Майораль, оторвавшись от защитника, головой переправил мяч в ближний угол.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между этими командами состоится 10 января на поле «Реала».

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч «Нумансия» — «Реал» — 0:3 (0:1) Голы: Бэйл, 35 — с пенальти (0:1). Иско, 89 — с пенальти (0:2). Майораль, 90+1 (0:3).«Реал»: Касилья, Начо, Карвахаль, Вальехо, Эрнандез, Себальос (Иско, 74), Льоренте, Асенсио (Хакими, 85), Бэйл (Ковачич, 62), Васкес, Майораль.Предупреждения: Диаманка, 35. Вальехо, 59. Ковачич, 90+3.Удаление: Диаманка («Нумансия»), 60.

В параллельной встречедома уступил— 1:2. Ответная игра состоится 11 января.