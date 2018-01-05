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    Российский клуб нацелился на хавбека «Лилля»

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    Ибраим Амаду
    На фото:Ибраим Амаду
    Полузащитник «Лилля» Ибраим Амаду попал в сферу интересов одного из российских клубов, утверждает La Voix du Nord.

    По информации издания, «доги» готовы отпустить 24-летнего хавбека в Россию за 20 миллионов евро, что делает сделку маловероятной.

    «Кристал Пэлас» еще до наступления 2018 года предлагал французам за игрока 14 миллионов, но такой вариант не устроил руководство «Лилля».

    Напомним, что французскому клубу запретили регистрировать новичков из-за не предоставления финансовых гарантий лиге.

    Команда не может приобретать игроков в зимнее трансферное окно, поэтому «Лилль» хочет досрочно завершить аренду нападающего команды Эдера, которую первую часть сезона провел в «Локомотиве».

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