Пейчинович: Сейчас я думаю о завоевании трофеев с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива»поделился впечатлениями от выступления в России и рассказал о дальнейших планах.

Ранее французские СМИ сообщили, что Пейчинович близок к подписанию контракта с «Сент-Этьеном».

«В "Локомотиве" у меня всё складывается хорошо. Я выиграл два Кубка России, мы лидируем после первой части сезона. Надеюсь выиграть чемпионат России, а также Суперкубок.

Мой контракт истекает в июне, но прежде всего я думаю о том, как достигнуть чего-то серьёзного. В будущем хочу завоевать ещё больше трофеев — начиная с текущего сезона в России с "Локомотивом". И мне хочется играть в Лиге чемпионов до конца карьеры.

За "Локомотив" выступают такие футболисты, как Фарфан, Фернандеш и Ари, который в прошлом сезоне играл против "Ниццы". Сколько раз он вам забивал? Дважды?

А ещё у нас есть хорошие российские ребята. В защите, помимо меня, играют грузин, хорват. У нас весьма опытная оборона.

С некоторыми ребятами общаюсь на сербо-хорватском, но в основном мы разговариваем по-русски. У меня это получается весьма неплохо. Я выучил русский язык, изучил местную культуру, и это ещё одно моё достижение в карьере.

Чемпионат России прогрессирует, становится сильнее и интенсивнее. Четыре-пять клубов выделяются на общем фоне.

Если не считать нашу команду, у которой заметный отрыв, все остальные лидеры держатся на расстоянии одного-двух очков», — сказал Пейчинович пресс-службе «Ниццы».