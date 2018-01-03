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    «Атлетико» обыграл «Льейду» в Кубке Испании

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    «Атлетико»
    На фото:«Атлетико»
    Мадридский «Атлетико» обыграл «Льейду» (4:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

    Голами отметились Диего Годин, Фернандо Торрес, Антуан Гризманн и Диего Коста. Для форварда, который уже защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год, эта игра стала первой после возвращения.

    Также в кубковой встрече состоялся дебют полузащитника Витоло, который перешел в «Атлетико» летом из «Сельты», но первую половину сезона провел в «Лас-Пальмасе» из-за трансферного запрета со стороны ФИФА, который истек 1 января.

    Ответная игра состоится 9 января в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
    «Льейда» — «Атлетико» — 0:4 (0:2)
    Голы: Годин, 33 (0:1). Торрес, 37 (0:2). Коста, 70 (0:3), Гризманн, 90+2 (0:4).«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Фернандес, Сауль, Гамейро, Фернандо Торрес (Гризманн, 65), Феррейра-Карраско (Витоло, 59), Корреа (Диегу Коста, 64).Предупреждение: Трильес, 69.Удаление: Трильес (Льейда), 90+1.
    В другом матче 1/8 финала «Алавес» на выезде был сильнее «Форментеры» (3:1). Ответная встреча состоится 10 января.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
    «Форментера» — «Алавес» — 1:3 (0:1)
    Голы: Демирович, 36 (0:1). Роса, 57 (1:1). Демирович, 65 (1:2). Эль-Хаддади, 81 (1:3). Судья: Эрнандес Эрнандес.
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