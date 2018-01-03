«Атлетико» обыграл «Льейду» в Кубке Испании

Мадридскийобыграл(4:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Голами отметились Диего Годин, Фернандо Торрес, Антуан Гризманн и Диего Коста. Для форварда, который уже защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год, эта игра стала первой после возвращения.

Также в кубковой встрече состоялся дебют полузащитника Витоло, который перешел в «Атлетико» летом из «Сельты», но первую половину сезона провел в «Лас-Пальмасе» из-за трансферного запрета со стороны ФИФА, который истек 1 января.

Ответная игра состоится 9 января в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч «Льейда» — «Атлетико» — 0:4 (0:2) Голы: Годин, 33 (0:1). Торрес, 37 (0:2). Коста, 70 (0:3), Гризманн, 90+2 (0:4).«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Фернандес, Сауль, Гамейро, Фернандо Торрес (Гризманн, 65), Феррейра-Карраско (Витоло, 59), Корреа (Диегу Коста, 64).Предупреждение: Трильес, 69.Удаление: Трильес (Льейда), 90+1.

В другом матче 1/8 финалана выезде был сильнее(3:1). Ответная встреча состоится 10 января.