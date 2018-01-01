«Лестер» уверенно победил «Хаддерсфилд»

На фото: «Лисы» прервали свою неудачную серию theguardian.com

«Лестер» остался на седьмой строке в турнирной таблице (30 очков), «Хаддерсфилд» — 11-й (24 очка).

Три очка «лисам» принесли голы Рияда Мареза (53-я минута), Ислама Слимани (60) и Марка Олбрайтона (90+2).

обыгралв матче 22-го тура чемпионата Англии и прервал свою серию без побед. Встреча на «Кинг Пауэр» завершилась со счетом 3:0.

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