«Лестер» уверенно победил «Хаддерсфилд»

Три очка «лисам» принесли голы Рияда Мареза (53-я минута), Ислама Слимани (60) и Марка Олбрайтона (90+2).
«Лестер» остался на седьмой строке в турнирной таблице (30 очков), «Хаддерсфилд» — 11-й (24 очка).
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Лестер» – «Хаддерсфилд» — 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 53 Марез, 2:0 – 60 Слимани, 3:0 – 90 Олбрайтон.«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Морган (Драгович, 28), Фукс, Марез (Грэй, 77), Амарти, Джеймс (Адриен Силва, 86), Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Слимани.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 76), Смит (Депуатр, 82), Шиндлер, Инс, Уильямс, ван Ла Парра, Муй, Лолли (Кванер, 59), Мунье.Предупреждения: Морган (24), Мэлоун (84).