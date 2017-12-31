Гвардиола не уверен, что «Манчестер Сити» хватит на четыре турнира

Главный тренер «Манчестер Сити»заявил, что у него есть опасения относительно успешного выступления команды одновременно в четырех турнирах по ходу текущего сезона.

«Не знаю, может ли нас хватить на четыре турнира. Меня это беспокоит, поскольку мы не можем играть каждые три дня. Больше того, я ни разу не был в подобной ситуации. Три турнира были в моей карьере, но четыре — никогда.

И четвертый турнир состоит не из одного матча. Нам предстоят спаренные игры с потенциально возможным дополнительным временем. Посмотрим, как мы справимся с этой ситуацией», — цитирует специалиста AFP.

В январе «горожане» должны сыграть минимум семь игр — четыре матча в Премьер-лиге, две игры 1/2 финала Кубка лиги (против «Бристоля») и матч в Кубке Англии (против «Бернли»).