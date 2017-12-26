«Манчестер Юнайтед» готов предложить 40 млн фунтов за вингера «Бордо»

«Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение «Бордо» о покупке бразильского вингера, сообщает Goal.com.

По данным издания, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью уже обратился к вице-президенту клуба Эду Вудворду с просьбой заключить сделку с 20-летним бразильцем в январе.

«Дьяволы» готовы заплатить за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов, однако «Бордо» просит 55 миллионов фунтов и не намерен отпускать Малкома в зимнее трансферное окно. Daily Mail добавляет, что «МЮ» готов потратить на приобретение 20-летнего бразильца 33 миллиона фунтов и оставить его в «Бордо» до конца сезона на правах аренды.

Другим претендентом на Малкома является лондонский «Арсенал», однако «канониры» еще не вступали в переговоры с «Бордо».

Малком перешел в «Бордо» в январе 2016 года из бразильского «Коринтианса». В общей сложности в составе «жирондинцев» он провел 78 игр и забил 18 мячей, включая семь голов в текущем сезоне.

В конце сентября Малком продлил контракт с «Бордо» до 2021 года.