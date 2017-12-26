«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Суонси»

В матче 20-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 5:0.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Айю в центре потерял мяч, столкнувшись с Фирмино. Роберто сразу выполнил передачу на Салаха, тот диагональю покатил на Коутиньо, и Филиппе блестяще пробил из-за штрафной под перекладину.

На 52-й минуте Роберто Фирмино оторвался от опеки в штрафной после навеса Коутиньо со стандарта и буквально протолкнул мяч ногой в сетку с нескольких метров, поймав Фабиански на противоходе.

На 65-й минуте кто-то из защитников «Суонси» отбил мяч головой после удара Джана, но Трент Александер-Арнольд среагировал первым, успел на отскок и в касание великолепно вколотил мяч от линии штрафной под перекладину.

Спустя две минуты Салах в штрафной выполнил поперечную передачу на Роберто Фирмино, который в касание переправил мяч в незащищённый угол ворот.

А на 83-й минуте Лаллана с правого фланга прострелил в штрафную «Суонси», мяч зацепил защитника, но прилетел точно к Алексу Окслейд-Чемберлену, который нанёс неотразимый кручёный удар в дальний угол.

В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (38 очков) занимает четвёртое место, «Суонси» (13) располагается на последней, 20-й строчке.