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    «Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Суонси»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Суонси» — 5:0.

    Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Айю в центре потерял мяч, столкнувшись с Фирмино. Роберто сразу выполнил передачу на Салаха, тот диагональю покатил на Коутиньо, и Филиппе блестяще пробил из-за штрафной под перекладину.

    На 52-й минуте Роберто Фирмино оторвался от опеки в штрафной после навеса Коутиньо со стандарта и буквально протолкнул мяч ногой в сетку с нескольких метров, поймав Фабиански на противоходе.

    На 65-й минуте кто-то из защитников «Суонси» отбил мяч головой после удара Джана, но Трент Александер-Арнольд среагировал первым, успел на отскок и в касание великолепно вколотил мяч от линии штрафной под перекладину.

    Спустя две минуты Салах в штрафной выполнил поперечную передачу на Роберто Фирмино, который в касание переправил мяч в незащищённый угол ворот.

    А на 83-й минуте Лаллана с правого фланга прострелил в штрафную «Суонси», мяч зацепил защитника, но прилетел точно к Алексу Окслейд-Чемберлену, который нанёс неотразимый кручёный удар в дальний угол.

    В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (38 очков) занимает четвёртое место, «Суонси» (13) располагается на последней, 20-й строчке.

    Чемпионат Англии. 20-й тур
    «Ливерпуль» — «Суонси» — 5:0 (1:0)
    Голы: Филиппе Коутинью, 6 (1:0). Роберту Фирмину, 52 (2:0). Александр-Арнолд, 65 (3:0). Роберту Фирмину, 66 (4:0). Окслейд-Чемберлен, 82 (5:0). «Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Матип, Робертсон (Милнер, 75), Александр-Арнолд, Вайналдум, Филиппе Коутинью, Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Лаллана, 68), Салах (Соланке, 68).«Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер (Ренату Санчеш, 78), Кэрролл, Меса (Клукас, 66), Раутледж, Айю, Макберни (Абрахам, 62).Предупреждение: Ольссон, 56.
    Смотрел ли Горький футбол?«Ливерпуль» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря
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