ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сборная России проведет товарищеский матч с командой Австрии

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Австрии Сборная Турции Чемпионат мира по футболу-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Футболисты сборной России
    На фото:Футболисты сборной России
    Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Австрии 30 мая. Кроме того, запланирована игра со сборной Турции.

    Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    «Мы утвердили план подготовки сборной к чемпионату мира-2018. Он будет такой же, как перед Кубком конфедераций-2017. Две игры — со сборной Бразилии в "Лужниках" и с Францией в Санкт-Петербурге.

    Уже во время сборов российские футболисты сыграют 30 мая с командой Австрии. После возвращения в Москву сыграем на открытии динамовского стадиона, если успеют его сдать.

    Мутко временно приостановил работу в РФС

    Если не успеют, сыграем где-то еще. Это будет сборная Турции», – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • На финишной прямой
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • 25/12
    • Сорокин: В феврале в Сочи соберутся тренеры 32 сборных, которые приедут на ЧМ-2018
  • 25/12
    • Пеле: ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России
  • 22/12
    • Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили право на показ матчей ЧМ-2018
  • 21/12
    • Мутко покинет пост главы РФС из-за давления ФИФА
  • 21/12
    • В рейтинге ФИФА сборная России поднялась на одну строчку
  • 21/12
    • Госдума введет штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет
    Подробный разбор
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
  • Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей
  • Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • Мутко уйдет, но ничего не поменяется
  • Изучаем реакцию прессы на возможную отставку Виталия Мутко из РФС
    •
  • «Тоттенхэм»: анатомия кризиса
  • Что случилось с командой?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Рождественская дуэль Дюранта и Джеймса
  • Прогнозы и ставки на баскетбол 25 декабря
  • 5,00
    •
  • Чехия – Россия. Классическое противостояние на уровне молодежных сборных
  • Чехия – Россия. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 26 декабря.
  • 1,68
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:48
    • Дзюба готов уйти из «Зенита» в аренду
  • 20:36
    • Колосков рассказал о причинах решения Мутко
  • 20:09
    • Исполком РФС оставил лимит на легионеров по схеме «6+5»
  • 20:01
    • «Матч ТВ» начнет показывать матчи чемпионата Испании
  • 19:52
    • Мутко временно приостановил работу в РФС
  • 18:37
    • Вукоевич: Суркис сделал все возможное, чтобы удержать Виду, но тот выбрал «Бешикташ»
  • 17:31
    • Адвокат возглавил роттердамскую «Спарту»
  • 17:14
    • «Шеффилд Уэнсдей» хочет приобрести у «Шахтёра» Фонсеку
  • 16:57
    • Пеле: ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России
  • 16:40
    • Клюйверт может перейти в «Манчестер Юнайтед»
  • 16:29
    • Виталий Мутко прибыл на исполком РФС
  • Последний шанс для Хьюза
  • «Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря
    • 1,74Завтра в 18:00
  • Трансферный дайджест. 19-25 декабря
  • Кто нужен «Барселоне», за кем следит Жозе Моуринью, что выберет лидер «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней
    • 15:56
  • 15:03
    • Главный тренер «Фламенго» возглавит сборную Чили
  • 14:50
    • Юрий Максимов возглавил азербайджанский футбольный клуб
  • 14:35
    • Смолов вошел в сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания Marca
  • 14:20
    • «Брайтон» договорился с «Селтиком» о трансфере Дембеле
  • 13:42
    • «Зенит» поздравил с днем рождения 95-летнюю болельщицу
  • 13:23
    • Валерий Карпин прилетел в Ростов-на-Дону
  • «Орлы» первыми полезут в драку
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря
    • 1,8528/12/2017 в 23:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус