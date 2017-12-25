Сборная России проведет товарищеский матч с командой Австрии

Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Мы утвердили план подготовки сборной к чемпионату мира-2018. Он будет такой же, как перед Кубком конфедераций-2017. Две игры — со сборной Бразилии в "Лужниках" и с Францией в Санкт-Петербурге.
Уже во время сборов российские футболисты сыграют 30 мая с командой Австрии. После возвращения в Москву сыграем на открытии динамовского стадиона, если успеют его сдать.
Мутко временно приостановил работу в РФС
Если не успеют, сыграем где-то еще. Это будет сборная Турции», – приводит слова Мутко «Р-Спорт».