Сборная России проведет товарищеский матч с командой Австрии

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Австрии 30 мая. Кроме того, запланирована игра со сборной Турции.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Мы утвердили план подготовки сборной к чемпионату мира-2018. Он будет такой же, как перед Кубком конфедераций-2017. Две игры — со сборной Бразилии в "Лужниках" и с Францией в Санкт-Петербурге.

Уже во время сборов российские футболисты сыграют 30 мая с командой Австрии. После возвращения в Москву сыграем на открытии динамовского стадиона, если успеют его сдать.

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Если не успеют, сыграем где-то еще. Это будет сборная Турции», – приводит слова Мутко «Р-Спорт».