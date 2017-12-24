Клубы РФПЛ в 2017 году выплатили штрафы на сумму более 20,3 млн рублей

Клубы РФПЛ в 2017 году выплатили штрафы на сумму, превышающую 20 миллионов рублей.

Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

«Всего в 2017 году было проведено 45 заседаний КДК РФС, принято 1493 решения, общая сумма штрафов по всем лигам – 30 935 572 рубля.

По РФПЛ в 2017 году проведено 36 заседаний, 348 решений принято, и общая сумма штрафов клубов РФПЛ за 2017 год составляет 20 315 000 рублей.

По Кубку России и Суперкубку России в 2017 году проведено 14 заседаний, принято 77 решений, общая сумма штрафов – 1 948 000 рублей.

По женскому футболу в 2017 году было проведено 14 заседаний, принято 23 решения, общая сумма штрафов – 40 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт».