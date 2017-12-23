«Сельта» одержала победу над «Депортиво»

В составе гостей дубль на счету нападающего Яго Аспаса, еще один гол забил датский хавбек Даниэль Васс.
За «Депортиво» гол записал на свой счет румынский форвард Флорин Андоне.
После этого матча «Сельта» на 11-м месте — 21 очко, а «Депортиво» на 18-м месте — 15 очков.
Чемпионат Испании. 17-й тур
«Депортиво» – «Сельта» – 1:3 (0:2)
Голы: Васс, 3 (0:1). Аспас, 40 (0:2). Аспас, 53 (0:3). Андоне, 59 (1:3).«Депортиво»: Мартинес, Сидней, Хуанфран, Шер (Вальверде, 66), Луизинью, Борхес, Эмре Чолак (Андоне, 46), Карлес Хиль (Валье, 81), Гильерме, Адриан, Лукас.«Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Мендес, 90+2), Эрнандес, Лоботка, Систо (Эмре Мор, 71), Аспас, М.Гомес (Радойя, 79).Предупреждения: Борхес, 44. Шер, 49. Рубен Бланко, 62. Мальо, 90+3.