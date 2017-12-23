«Сельта» одержала победу над «Депортиво»

После этого матча «Сельта» на 11-м месте — 21 очко, а «Депортиво» на 18-м месте — 15 очков.

За «Депортиво» гол записал на свой счет румынский форвард Флорин Андоне .

В составе гостей дубль на счету нападающего Яго Аспаса , еще один гол забил датский хавбек Даниэль Васс .

«Депортиво» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 декабря

Аспас попадет в «десятку» «Депортиво» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 декабря

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