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    Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Бернли» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    «Шпоры» открыли счёт на 7-й минуте — Гарри Кейн реализовал пенальти. На 69-й минуте он записал на своей счет дубль, удвоив преимущество лондонцев.

    А на 79-й минуте нападающий «Тоттенхэма» установил окончательный результат, оформив хет-трик.

    После этого матча «Тоттенхэм» с 34 очками занимает пятое место, а «Бёрнли» с 32 очками располагается на седьмой строчке.

    По итогам этого матча Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год (36).

    Чемпионат Англии. 19-й тур
    «Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:3 (0:1)
    Голы: Кейн, 7 — с пенальти (0:1). Кейн, 69 (0:2). Кейн, 79 (0:3). «Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86), Корк, Хендрик (Воукс, 71), Вуд (Барнс, 35), Гвюдмундссон.«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Дайер (Ламела, 83), Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин (Дембеле, 78), Кейн.Предупреждения: Алли, 4. Сиссоко, 57. Дефур, 88.
    «Тоттенхэм» остудит пыл «Бернли»«Бернли» — «Тоттенхэм. Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги 23 декабря
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