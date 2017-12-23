Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли»

«Шпоры» открыли счёт на 7-й минуте — Гарри Кейн реализовал пенальти. На 69-й минуте он записал на своей счет дубль, удвоив преимущество лондонцев.
А на 79-й минуте нападающий «Тоттенхэма» установил окончательный результат, оформив хет-трик.
После этого матча «Тоттенхэм» с 34 очками занимает пятое место, а «Бёрнли» с 32 очками располагается на седьмой строчке.
По итогам этого матча Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год (36).
Чемпионат Англии. 19-й тур
«Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:3 (0:1)
Голы: Кейн, 7 — с пенальти (0:1). Кейн, 69 (0:2). Кейн, 79 (0:3). «Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86), Корк, Хендрик (Воукс, 71), Вуд (Барнс, 35), Гвюдмундссон.«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Дайер (Ламела, 83), Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин (Дембеле, 78), Кейн.Предупреждения: Алли, 4. Сиссоко, 57. Дефур, 88.