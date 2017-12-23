Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли»

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» открыли счёт на 7-й минуте — Гарри Кейн реализовал пенальти. На 69-й минуте он записал на своей счет дубль, удвоив преимущество лондонцев.

А на 79-й минуте нападающий «Тоттенхэма» установил окончательный результат, оформив хет-трик.

После этого матча «Тоттенхэм» с 34 очками занимает пятое место, а «Бёрнли» с 32 очками располагается на седьмой строчке.

По итогам этого матча Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год (36).