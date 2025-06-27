Адесанья: Стрикленд единственный, с кем я хочу подраться

Бывший чемпион среднего дивизиона UFCв соцсетях бросил вызов на ответный поединокна сентябрь или октябрь.

«Мое возвращение в октагон запланировано на сентябрь или октябрь. Шон Стрикленд единственный соперник, с кем я хочу подраться в данное время. И кстати, он до сих пор так и не ответил на мой вызов»

Первый поединок Стрикленда и Адесаньи состоялся 9 сентября 2023 года. Тогда Шон сенсационно выиграл единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFС в среднем весе.

С тех пор Исраэль не одержал ни одной победы. В предыдущих поединках у него 2 досрочных поражения. Адесанья проиграл удушающим приемом в четвертом раунде Дрикусу Дю Плесси и был нокаутирован Нассурдином Имавовым во втором отрезке.