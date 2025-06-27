ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан НёргорНёргор следующий? Пять «скучных» трансферов, которые сразу принесли титул в АПЛ
    Все новости спорта

    Адесанья: Стрикленд единственный, с кем я хочу подраться

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья Дрикус Дю Плесси Нассурдин Имавов
    Бывший чемпион среднего дивизиона UFC Исраэль Адесанья в соцсетях бросил вызов на ответный поединок Шону Стрикленду на сентябрь или октябрь.

    Исраэль Адесанья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исраэль Адесанья

    «Мое возвращение в октагон запланировано на сентябрь или октябрь. Шон Стрикленд единственный соперник, с кем я хочу подраться в данное время. И кстати, он до сих пор так и не ответил на мой вызов»

    Первый поединок Стрикленда и Адесаньи состоялся 9 сентября 2023 года. Тогда Шон сенсационно выиграл единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFС в среднем весе.

    С тех пор Исраэль не одержал ни одной победы. В предыдущих поединках у него 2 досрочных поражения. Адесанья проиграл удушающим приемом в четвертом раунде Дрикусу Дю Плесси и был нокаутирован Нассурдином Имавовым во втором отрезке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» не заметят «Амкал»
  • ЦСКА — «Амкал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Славия» начинает и выигрывает!
  • «Минск» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Витеблянам сразу придётся несладко
  • «Витебск» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атырау — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Улытау — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра
  • Бои
  • Завтра в 07:35
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джойнт — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры