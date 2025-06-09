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    Алджамейн Стерлинг высказался о возможном возвращении в легчайший вес

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли
    Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг, занимающий место в топ-10 полулегкого дивизиона, ответил на вопрос о возвращении в легчайший вес.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Я, действительно, думал об этом. Как-то раз я проснулся и подумал, что, может быть, я снова смогу согнать до лимита легчайшего дивизиона, ведь тогда я весил не более 73 кг. Но потом мой вес снова вернулся к 76 килограммам, и я подумал: да, это была хорошая мысль на тот момент, но вряд ли у меня уже получится вернуться»

    Алджамейн свой последний бой в легчайшем весе провел летом 2023 года. Тогда он проиграл нокаутом Шону О’Мэлли и лишился титула, после чего поднялся в полулегкий дивизион.

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