Алджамейн Стерлинг высказался о возможном возвращении в легчайший вес

Бывший чемпион UFC, занимающий место в топ-10 полулегкого дивизиона, ответил на вопрос о возвращении в легчайший вес.

«Я, действительно, думал об этом. Как-то раз я проснулся и подумал, что, может быть, я снова смогу согнать до лимита легчайшего дивизиона, ведь тогда я весил не более 73 кг. Но потом мой вес снова вернулся к 76 килограммам, и я подумал: да, это была хорошая мысль на тот момент, но вряд ли у меня уже получится вернуться»

Алджамейн свой последний бой в легчайшем весе провел летом 2023 года. Тогда он проиграл нокаутом Шону О’Мэлли и лишился титула, после чего поднялся в полулегкий дивизион.