Дана Уайт заинтересован в реванше Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова

Глава UFCна пресс-конференции по окончании 316-го турнира высказался о будущем российского бойца ММА

По его словам, промоушен заинтересован в проведении реванша между ним и действующим чемпионом легчайшей весовой категории UFC Мерабом Двалишвили, накануне одолевшего сабмишном Шона О’Мэлли.

Очередным соперником грузина станет третий номер рейтинга дивизиона Кори Сэндхаген. А далее, наиболее вероятен второй бой Нурмагомедова против Двалишвили.

Напомним, что впервые они встретились в январе этого года. Тогда Мераб победил единогласным решением судей и провел первую защиту титула в категории до 61 кг.