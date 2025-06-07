ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — НигерияСафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией
  • 13:18
    • «Спортинг» хотел заплатить за Батракова 12 млн евро
  • 12:53
    • АЕК предложил Николичу зарплату 2 млн евро в год
    Все новости спорта

    О’Мэлли раскритиковал бойцов UFC, которые жалуются на свои гонорары

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили
    Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался о финансовой политике промоушена и жалобах бойцов на гонорары.

    Шон О'Мэлли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон О'Мэлли

    «Люди жалуются и говорят: мне платят только 10 000 долларов за участие и 10 000 долларов за победу. На самом деле, кому есть дело до того, как ты дерешься? Никто на самом деле не собирается платить за то, чтобы посмотреть на тебя по телевизору.

    Вы должны создать себе имя, чтобы приносить пользу UFC, независимо от того, в каком промоушене вы участвуете. Если вы зарабатываете 50 000 долларов, это не так уж много, но вы делаете то, что любите и выбрали сами. Если ты не хочешь зарабатывать по 50 000 долларов за бой, иди работать в другое. Никто не заставляет тебя драться. Тебе не обязательно драться»

    8 июня О’Мэлли проведет реванш с Мерабом Двалишвили за пояс в легчайшем весе. Первый бой в сентябре прошлого года Шон проиграл по очкам.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у Нидерландов проблемы в Финляндии?
  • Финляндия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сколько Англия забьет Андорре?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Соболенко обыграет Гауфф и станет чемпионкой Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Гауфф. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Смит — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Порту — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры