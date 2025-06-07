О’Мэлли раскритиковал бойцов UFC, которые жалуются на свои гонорары

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC высказался о финансовой политике промоушена и жалобах бойцов на гонорары.

«Люди жалуются и говорят: мне платят только 10 000 долларов за участие и 10 000 долларов за победу. На самом деле, кому есть дело до того, как ты дерешься? Никто на самом деле не собирается платить за то, чтобы посмотреть на тебя по телевизору.

Вы должны создать себе имя, чтобы приносить пользу UFC, независимо от того, в каком промоушене вы участвуете. Если вы зарабатываете 50 000 долларов, это не так уж много, но вы делаете то, что любите и выбрали сами. Если ты не хочешь зарабатывать по 50 000 долларов за бой, иди работать в другое. Никто не заставляет тебя драться. Тебе не обязательно драться»

8 июня О’Мэлли проведет реванш с Мерабом Двалишвили за пояс в легчайшем весе. Первый бой в сентябре прошлого года Шон проиграл по очкам.