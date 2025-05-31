Гамрот: Все дело в политике, поэтому мне и не дали титульный бой в UFC

Седьмой номер рейтинга легкого дивизиона UFCрассказал, почему ему так и не дали титульный бой, а также поразмышлял, почему в 2023 году в Абу-Даби спредложили на коротком уведомлении подраться

«Все дело в политике. В тот момент имя Волкановски было популярнее моего, и бой проходил в Абу-Даби, где какой-нибудь шейх мог сказать: нам нужен Волкановски, потому что их первый бой с Исламом был отличным, пять раундов, и все ожидают, что реванш будет таким же.

Я был удивлен, что UFC сделала это, но, знаете, это политика. У Волкановски было более громкое имя, поэтому UFC выбрала его, и все это случилось за две или три недели до того, как Чарльз Оливейра получил травму.

У Волкановски было немного времени на подготовку. Но что есть, то есть. Я был готов вмешаться и выйти на коротком уведомлении. Все это знают, я готов драться в любой момент. Если я нужен в клетке, я буду там», — добавил в завершении Гамрот.