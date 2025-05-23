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    Бой Пола Крейга против Беллато перенесен на UFC в Атланте 14 июня

    Бои ММА UFC Камару Усман Хоакин Бакли
    Именитый ветеран и бывший представитель топ-10 полутяжелого веса UFC Пол Крейг согласен перенести поединок с Родолфо Беллато на 14 июня.

    Пол Крейг (справа)
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    Пол Крейг (справа)

    Изначально их встреча была запланирована на турнире UFC Vegas 106 в рамках со-главного события вечера, который прошел в минувшие выходные. Однако Беллато за несколько часов до начала поединка снялся из-за проблем со здоровьем.

    Теперь они подерутся на турнире в Атланте, его возглавит противостояние в полусреднем весе между Камару Усманом, бывшим чемпионом, и Хоакином Бакли.

    Отметим, что Крейг подходит к поединку с Беллато на серии из трех поражений подряд. У Родолфо в UFC одна победа нокаутом, а также бой, завершившийся вничью.

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