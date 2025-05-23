Бой Пола Крейга против Беллато перенесен на UFC в Атланте 14 июня

Именитый ветеран и бывший представитель топ-10 полутяжелого веса UFCсогласен перенести поединок сна 14 июня.

Изначально их встреча была запланирована на турнире UFC Vegas 106 в рамках со-главного события вечера, который прошел в минувшие выходные. Однако Беллато за несколько часов до начала поединка снялся из-за проблем со здоровьем.

Теперь они подерутся на турнире в Атланте, его возглавит противостояние в полусреднем весе между Камару Усманом, бывшим чемпионом, и Хоакином Бакли.

Отметим, что Крейг подходит к поединку с Беллато на серии из трех поражений подряд. У Родолфо в UFC одна победа нокаутом, а также бой, завершившийся вничью.