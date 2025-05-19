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    Жозе Альдо: Ни один бой не заставит меня вернуться в ММА

    Бои ММА UFC Жозе Альдо
    Бывший чемпион WEC и UFC в полулегкой весовой категории Жозе Альдо подтвердил, что больше никогда не вернется к боям после спорного поражения единогласным решением от Аймана Захаби на UFC 316.

    Жозе Альдо
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    Жозе Альдо

    «Нет, я не вижу себя в боях. Когда я вернулся в UFC в 2024 году, это было не ради денег, а ради цели, которая у меня была, ради призвания. Я пытался это сделать, но у меня не получилось.

    Я выложился по полной и был доволен всем, чего добился. Но сейчас нет такого боя, ради которого я бы вернулся. Предложите мне любой бой, где бы он ни был, я не хочу. Я больше не вижу себя ни в боях, ни в тренировках, ни в чем-то подобном.

    Конечно, я вижу себя тренирующимся здесь, чтобы помогать своим друзьям. Я знаю, как это тяжело, поэтому, если я могу помочь своим опытом, я помогу от всего сердца. Но чтобы специально надевать кимоно или что-то подобное для боя, — никогда больше», — заявил Альдо.

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