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    В команде Джейка Пола сообщили о предложении Усика подраться по ММА

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА PFL Александр Усик Джейк Пол Майк Тайсон
    Спортивный промоутер Накис Бидарян, представляющий команду блогера Джейка Пола, сообщил об интересе Александра Усика провести с его подопечным поединок по ММА в следующем году.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    Украинец сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Летом он должен будет подраться за все пояса в реванше против Даниэля Дюбуа.

    Пол ранее провел на профессиональном ринге 12 боев, где одержал 11 побед и потерпел одно поражение. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Майка Тайсона.

    Также у Джейка есть действующий контракт с бойцовской лигой PFL, которая считается потенциальным местом проведения встречи по ММА между ним и Усиком.

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