В команде Джейка Пола сообщили о предложении Усика подраться по ММА

Спортивный промоутер, представляющий команду блогера, сообщил об интересепровести с его подопечным поединок по ММА в следующем году.

Украинец сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Летом он должен будет подраться за все пояса в реванше против Даниэля Дюбуа.

Пол ранее провел на профессиональном ринге 12 боев, где одержал 11 побед и потерпел одно поражение. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Майка Тайсона.

Также у Джейка есть действующий контракт с бойцовской лигой PFL, которая считается потенциальным местом проведения встречи по ММА между ним и Усиком.