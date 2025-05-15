В команде Джейка Пола сообщили о предложении Усика подраться по ММА

Александр Усик Фото: globallookpress.com
Украинец сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Летом он должен будет подраться за все пояса в реванше против Даниэля Дюбуа.
Пол ранее провел на профессиональном ринге 12 боев, где одержал 11 побед и потерпел одно поражение. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Майка Тайсона.
Также у Джейка есть действующий контракт с бойцовской лигой PFL, которая считается потенциальным местом проведения встречи по ММА между ним и Усиком.