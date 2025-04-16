ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314?
    Все новости спорта

    Александр Гвоздик подерется с Энтони Холлоуэем 20 апреля

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик принял поединок с Энтони Холлоуэем на 20 апреля в Калифорнии, в США, за несколько дней до начала турнира.

    Александр Гвоздик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Гвоздик

    Украинец в последний раз выходил на ринг в июне прошлого года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от Дэвида Бенавидеса. До этого также победил 3 поединка в 2023-м после возобновления карьеры.

    Всего в активе Александра 20 выигранных поединков и 2 поражения на профессиональном ринге. Первое из них было получено в противостоянии с Артуром Бетербиевым в 2019-м.

    Тогда россиянин выиграл нокаутом и отобрал у Гвоздика титул WBC. Очередной соперник Александра провел на ринге 19 боев. В активе Холлоуэя 9 побед, 7 поражений и 3 ничьи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ак Барс» докажет свое превосходство дома
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Трактор» нанесет минчанам третье поражение
  • «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  8.70
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры