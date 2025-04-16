Александр Гвоздик подерется с Энтони Холлоуэем 20 апреля

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBCпринял поединок сна 20 апреля в Калифорнии, в США, за несколько дней до начала турнира.

Украинец в последний раз выходил на ринг в июне прошлого года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от Дэвида Бенавидеса. До этого также победил 3 поединка в 2023-м после возобновления карьеры.

Всего в активе Александра 20 выигранных поединков и 2 поражения на профессиональном ринге. Первое из них было получено в противостоянии с Артуром Бетербиевым в 2019-м.

Тогда россиянин выиграл нокаутом и отобрал у Гвоздика титул WBC. Очередной соперник Александра провел на ринге 19 боев. В активе Холлоуэя 9 побед, 7 поражений и 3 ничьи.