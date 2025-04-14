Стивенсон предпочел подраться с Дэвисом раньше, чем с Сепедой

Действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC высказался о возможных боях с

«Если бы я мог выбрать Дэвиса следующим, я бы подрался именно с ним. Но у меня есть бой, который уже наметился, и это поединок с Сепедой. Если "Танк" скажет, что хочет драться, думаю, мы сможем это устроить. Но если у него будут другие дела, я проведу поединок с Уильямом. Я буду драться в Ньюарке, буду драться в Вегасе, как захочет Сепеда. Он классный боец. Он временный чемпион. Я — действующий чемпион мира. Так что этот бой имеет смысл»

Сепеда является обладателем временного титула в легком весе по версии WBC. Как и Шакур Стивенсон, Уильям не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.