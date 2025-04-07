Пратес не видит в Маддалене угрозы для Мухаммада

12-й номер рейтинга полусреднего веса UFC уверен , чтопобедити останется чемпионом в их дивизионе.

«Я думаю, что Белал победит. Джек Маддалена хороший боец, но однажды он дрался с Кевином Холландом и победил его лишь раздельным решением судей. Потом он дрался с другим парнем, я не помню его имени, он больше не выступает в UFC, а потом дрался с Гилбертом Бернсом и проигрывал бой, но в последнюю минуту вырвал победу.

Его единственная яркая победа была над Гилбертом Бернсом, а Белал Мухаммад побеждал многих сильных парней. Я бы хотел, чтобы чемпионом стал Джек Маддалена, потому что он яркий ударник, но я думаю, что победит Белал Мухаммад. Это будет не сложный бой для него»

Титульный бой Мухаммада и Маддалены состоится на UFC 315. Белал подходит к данному поединку после победы по очкам над Леоном Эдвардсом.