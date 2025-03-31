Иноуэ и Ахмадалиев могут подраться в сентябре в Токио

По информации от спортивного промоутера, стало известно , что абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весеи обладатель временного титула WBAблизки к подписанию контракта на бой в сентябре.

«Мы завершаем согласование условий боя Ахмадалиева с Иноуэ в сентябре. Предстоящий бой может быть только за звание абсолютного чемпиона. Иноуэ обязали драться с Ахмадалиевым, и он будет лишен пояса WBA, если не сделает этого. Мы сейчас работаем над сделкой. Мы будем драться с Ахмадалиевым в Японии в сентябре. Уже согласовали условия. Теперь ждем подписания контракта»

Ахмадалиев идет на серии из двух выигранных поединков нокаутами. В последнем их них он финишировал в третьем раунде Рикардо Эспиносу. Всего на счету узбекистанского боксера 13 побед и одно поражение в карьере