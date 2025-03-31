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    Иноуэ и Ахмадалиев могут подраться в сентябре в Токио

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Эдди Хирн
    По информации от спортивного промоутера Эдди Хирна, стало известно, что абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ и обладатель временного титула WBA Муроджон Ахмадалиев близки к подписанию контракта на бой в сентябре.

    Наоя Иноуэ
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    Наоя Иноуэ

    «Мы завершаем согласование условий боя Ахмадалиева с Иноуэ в сентябре. Предстоящий бой может быть только за звание абсолютного чемпиона. Иноуэ обязали драться с Ахмадалиевым, и он будет лишен пояса WBA, если не сделает этого. Мы сейчас работаем над сделкой. Мы будем драться с Ахмадалиевым в Японии в сентябре. Уже согласовали условия. Теперь ждем подписания контракта»

    Ахмадалиев идет на серии из двух выигранных поединков нокаутами. В последнем их них он финишировал в третьем раунде Рикардо Эспиносу. Всего на счету узбекистанского боксера 13 побед и одно поражение в карьере

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