Бенавидес и Бивол могут подраться в сентябре

Временный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, а также обязательный претендент на основной пояс рассказал , когда может состояться его поединок против

«Пока что у нас нет точной даты. Это же бокс и здесь так всегда. Никогда никому ничего не гарантировано. Мы работаем, чтобы наш бой с Биволом состоялся уже в сентябре. Этот бой наша главная цель сейчас»

Бенавидесу также принадлежит временный титул WBC и во втором среднем весе. В своем последнем поединке американец выиграл единогласным решением судей у Дэвида Морелла.

Бивол в феврале в реванше одолел по очкам Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории.