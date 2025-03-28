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    Бенавидес и Бивол могут подраться в сентябре

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес Сборная России Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Временный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, а также обязательный претендент на основной пояс Дэвид Бенавидес рассказал, когда может состояться его поединок против Дмитрия Бивола.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Пока что у нас нет точной даты. Это же бокс и здесь так всегда. Никогда никому ничего не гарантировано. Мы работаем, чтобы наш бой с Биволом состоялся уже в сентябре. Этот бой наша главная цель сейчас»

    Бенавидесу также принадлежит временный титул WBC и во втором среднем весе. В своем последнем поединке американец выиграл единогласным решением судей у Дэвида Морелла.

    Бивол в феврале в реванше одолел по очкам Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории.

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