Бенавидес и Бивол могут подраться в сентябре

Дэвид Бенавидес (слева) Фото: globallookpress.com
«Пока что у нас нет точной даты. Это же бокс и здесь так всегда. Никогда никому ничего не гарантировано. Мы работаем, чтобы наш бой с Биволом состоялся уже в сентябре. Этот бой наша главная цель сейчас»
Бенавидесу также принадлежит временный титул WBC и во втором среднем весе. В своем последнем поединке американец выиграл единогласным решением судей у Дэвида Морелла.
Бивол в феврале в реванше одолел по очкам Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории.