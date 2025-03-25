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    Пимблетт уверен, что его бой с Чендлером не дойдет до пятого раунда

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Чарльз Оливейра Пэдди Пимблетт
    Топовый боец легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт пообещал финишировать Майкла Чендлера в их очном поединке на UFC 314 до начала пятого раунда.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «До пятого раунда дело не дойдет. С Майлом будет покончено до этого момента. Но не все зависит от меня. Многое зависит от рефери.

    Например, рефери был довольно медлительным в недавнем бою Майкла против Чарльза Оливейры и не остановил его, поэтому Чендлер просто продолжал бить соперника по затылку.

    Это вина рефери. Его мощный удар справа и левый хук, вот на что я должен обратить внимание. Майкл взрывной, и он попытается снести мне голову, и именно к этому мы готовимся.

    Мы готовы к этому. Не думаю, что он будет проводить тейкдауны, потому что знает, что я его уложу вниз в партере», — заявил Пимблетт в преддверии боя с Чендлером.

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