Пимблетт уверен, что его бой с Чендлером не дойдет до пятого раунда

Топовый боец легкого дивизиона UFCпообещал финишироватьв их очном поединке на UFC 314 до начала пятого раунда.

«До пятого раунда дело не дойдет. С Майлом будет покончено до этого момента. Но не все зависит от меня. Многое зависит от рефери.

Например, рефери был довольно медлительным в недавнем бою Майкла против Чарльза Оливейры и не остановил его, поэтому Чендлер просто продолжал бить соперника по затылку.

Это вина рефери. Его мощный удар справа и левый хук, вот на что я должен обратить внимание. Майкл взрывной, и он попытается снести мне голову, и именно к этому мы готовимся.

Мы готовы к этому. Не думаю, что он будет проводить тейкдауны, потому что знает, что я его уложу вниз в партере», — заявил Пимблетт в преддверии боя с Чендлером.