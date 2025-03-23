Кевин Холлэнд победил Гунара Нельсона единогласным решением

В рамках основного карда турнира UFC London в полусреднем дивизионеодержал победу единогласным решением судей над исландским ветераном Гунаром Нельсоном.

Все трое рефери оценили поединок с одинаковым счетом 29:28 в пользу американца. В первом раунде Кевин отправил своего противника в нокдаун, а второй отрезок забрал, благодаря активной работе в партере.

В заключительной пятиминутке Нельсон был близок к победе ручным треугольником, но Холлэнд вырвался из захвата и продержался под прессингом соперника в борьбе до финального свистка.

Таким образом, Кевин прервал серию из двух поражений подряд от Романа Долидзе и Рейнье Де Риддера. Для Нельсона этот проигрыш стал первым за 3 поединка в UFC.