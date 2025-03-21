Уланбеков может провести бой с бывшим претендентом на титул UFC

По словам известного инсайдера, UFC планирует устроить поединок междуи бывшим претендентом на титул в наилегчайшем весе

Японец дрался в UFC с 2013 по 2016 года. За это время он одержал 7 побед и уступил только в чемпионском поединке Деметриусу Джонсону. Затем Кедзи 9 лет выступал в разных организациях, в том числе Bellator и RIZIN, где стал чемпионом.

К возвращению в UFC подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. Уланбеков выиграл три предыдущие боя. В последнем из них одолел единогласным решением Клэя Карпентера.

До этого дважды выиграл сабмишнами. Напомним, что дагестанский боец занимает сейчас 11-ю строчку в рейтинге легчайшей весовой категории UFC.