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    Уланбеков может провести бой с бывшим претендентом на титул UFC

    Бои ММА UFC Тагир Уланбеков
    По словам известного инсайдера Ариэля Хельвани, UFC планирует устроить поединок между Тагиром Уланбековым и бывшим претендентом на титул в наилегчайшем весе Кедзи Хоригути.

    Тагир Уланбеков
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    Тагир Уланбеков

    Японец дрался в UFC с 2013 по 2016 года. За это время он одержал 7 побед и уступил только в чемпионском поединке Деметриусу Джонсону. Затем Кедзи 9 лет выступал в разных организациях, в том числе Bellator и RIZIN, где стал чемпионом.

    К возвращению в UFC подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. Уланбеков выиграл три предыдущие боя. В последнем из них одолел единогласным решением Клэя Карпентера.

    До этого дважды выиграл сабмишнами. Напомним, что дагестанский боец занимает сейчас 11-ю строчку в рейтинге легчайшей весовой категории UFC.

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