Кортес-Акоста намерен подраться с Туивасой или Льюисом

Топовый тяжеловес UFCпосле победы нокаутом надзаявил, что хочет провести следующий бой сили

«Безусловно, эта победа поднимет меня в рейтинге, потому что Райан Спэнн сильный и опытный боец. Он перешел в тяжелую весовую категорию, хотя все еще выступает на уровне топ-10 в полутяжах.

Сегодня он словно не вышел на бой, потому что я усердно тренировался, но я думаю, что для других тяжеловесов Райан станет проблемой. Теперь после него у меня есть 2 имени — Деррик Льюис или Тай Туиваса, и я готов к ним.

Я планирую провести в этом году еще два боя, а затем попытаться побороться за титул. Я хочу, чтобы мне дали возможность сразиться с кем-то из топовых бойцов. Сделаю все возможное, чтобы завоевать титул», — добавил 12-й номер рейтинга тяжеловесов UFC Вальдо Кортес-Акоста.