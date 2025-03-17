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    Кортес-Акоста намерен подраться с Туивасой или Льюисом

    Бои ММА UFC Деррик Льюис Тай Туиваса
    Топовый тяжеловес UFC Вальдо Кортес-Акоста после победы нокаутом над Райаном Спэнном заявил, что хочет провести следующий бой с Тайем Туивасой или Дерриком Льюисом.

    Тай Туиваса
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    Тай Туиваса

    «Безусловно, эта победа поднимет меня в рейтинге, потому что Райан Спэнн сильный и опытный боец. Он перешел в тяжелую весовую категорию, хотя все еще выступает на уровне топ-10 в полутяжах.

    Сегодня он словно не вышел на бой, потому что я усердно тренировался, но я думаю, что для других тяжеловесов Райан станет проблемой. Теперь после него у меня есть 2 имени — Деррик Льюис или Тай Туиваса, и я готов к ним.

    Я планирую провести в этом году еще два боя, а затем попытаться побороться за титул. Я хочу, чтобы мне дали возможность сразиться с кем-то из топовых бойцов. Сделаю все возможное, чтобы завоевать титул», — добавил 12-й номер рейтинга тяжеловесов UFC Вальдо Кортес-Акоста.

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