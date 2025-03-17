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    Рикки Хаттон: Фьюри будет сам себя проклинать, если не сразится с Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Легендарный британский боксер Рикки Хаттон, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, заявил, что в будущем Тайсон Фьюри пожалеет, что отказался драться с Энтони Джошуа.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Тайсон завершил карьеру раньше, чем ожидалось. Так получилось, что промоутеры пытались организовать его бой с Джошуа в течение 10 лет, и похоже, они не собираются устраивать этот поединок, когда Тайсон сказал, что больше не будет драться. Но, зная Тайсона, я бы отнесся к этому решению с долей скептицизма. Если ему предложат большие деньги за бой с "Эй-Джеем", я думаю, что он ухватится за это предложение. Тайсон будет ругать и проклинать себя, если через 10 лет он сядет на свой диван и подумает: интересно, чтобы случилось, если бы я подрался все-таки с Джошуа?»

    Напомним, что Тайсон Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику, после чего заявил о своем уходе из бокса.

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