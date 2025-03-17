Рикки Хаттон: Фьюри будет сам себя проклинать, если не сразится с Джошуа

Легендарный британский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, заявил , что в будущемпожалеет, что отказался драться с

«Тайсон завершил карьеру раньше, чем ожидалось. Так получилось, что промоутеры пытались организовать его бой с Джошуа в течение 10 лет, и похоже, они не собираются устраивать этот поединок, когда Тайсон сказал, что больше не будет драться. Но, зная Тайсона, я бы отнесся к этому решению с долей скептицизма. Если ему предложат большие деньги за бой с "Эй-Джеем", я думаю, что он ухватится за это предложение. Тайсон будет ругать и проклинать себя, если через 10 лет он сядет на свой диван и подумает: интересно, чтобы случилось, если бы я подрался все-таки с Джошуа?»

Напомним, что Тайсон Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику, после чего заявил о своем уходе из бокса.