Блахович: Мой план — побить Олберга с Анкалаевым и провести реванш с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе хочет провести еще 3 поединка и завершить карьеру после реванша с

«Что произойдет? Я собираюсь провести титульный бой против Анакалаева. Но сейчас я сосредоточен только на Олберге. Затем, если вы спросите меня, что будет дальше, я отвечу только это. У нас с Анкалаевым есть история — незаконченное дело, которое мы должны завершить.

Да, я побью Олберга, а затем выйду на титульный бой против Анкалаева. Я побью Анкалаева, а затем проведу матч-реванш против Перейры. Я защищу пояс в бою против Перейры, и это будет идеальный сценарий для меня. Затем я смогу отправиться отдыхать»

Бой Олберга и Блаховича пройдет 22 марта. Победитель данного противостояния может стать следующим претендентом на титул в полутяжелом весе.