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    Блахович: Мой план — побить Олберга с Анкалаевым и провести реванш с Перейрой

    Бои ММА UFC Сборная России Ян Блахович Магомед Анкалаев Алекс Перейра
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович хочет провести еще 3 поединка и завершить карьеру после реванша с Алексом Перейрой.

    Ян Блахович и Магомед Анкалаев
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    Ян Блахович и Магомед Анкалаев

    «Что произойдет? Я собираюсь провести титульный бой против Анакалаева. Но сейчас я сосредоточен только на Олберге. Затем, если вы спросите меня, что будет дальше, я отвечу только это. У нас с Анкалаевым есть история — незаконченное дело, которое мы должны завершить.

    Да, я побью Олберга, а затем выйду на титульный бой против Анкалаева. Я побью Анкалаева, а затем проведу матч-реванш против Перейры. Я защищу пояс в бою против Перейры, и это будет идеальный сценарий для меня. Затем я смогу отправиться отдыхать»

    Бой Олберга и Блаховича пройдет 22 марта. Победитель данного противостояния может стать следующим претендентом на титул в полутяжелом весе.

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