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    Джонни Уокер подерется с Азаматом Мурзакановым 17 мая

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Азамат Мурзаканов Джонни Уокер
    Бразильский боец Джонни Уокер, десятый номер рейтинга полутяжелой весовой категории UFC, встретится в следующем поединке с Азаматом Мурзакановым.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    Их противостояние запланировано на UFC Fight Night 17 мая. Для российского бойца это будет первый поединок после полугодовалой дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

    Свой последний бой Мурзаканов выиграл техническим нокаутом у Алонзо Менифилда. Сейчас Азамат располагается на 12-й строчке в рейтинге весовой категории до 93 кг.

    В UFC россиянин выиграл 4 поединка кряду. Уокер, напротив, идет на серии из двух поражений. Ранее Джонни досрочно проиграл Магомеду Анкалаеву и Волкану Оздемиру.

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