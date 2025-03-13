Джонни Уокер подерется с Азаматом Мурзакановым 17 мая

Бразильский боец, десятый номер рейтинга полутяжелой весовой категории UFC, встретится в следующем поединке с

Их противостояние запланировано на UFC Fight Night 17 мая. Для российского бойца это будет первый поединок после полугодовалой дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

Свой последний бой Мурзаканов выиграл техническим нокаутом у Алонзо Менифилда. Сейчас Азамат располагается на 12-й строчке в рейтинге весовой категории до 93 кг.

В UFC россиянин выиграл 4 поединка кряду. Уокер, напротив, идет на серии из двух поражений. Ранее Джонни досрочно проиграл Магомеду Анкалаеву и Волкану Оздемиру.