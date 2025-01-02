Соннен не верит, что бой Макгрегора и Пола состоится

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом и среднем дивизионахобъяснил, почему боксерского бояне будет.

«У нас очередной бывший чемпион, звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор хочет выступить в боксе. Он утверждает, что получит 250 миллионов долларов за бой с Логаном Полом в Индии.

Но ни одно слово Макгрегора не соответствует действительности. Вы должны понимать, что Конор не побоксирует с Логаном Полом. В Индии нет миллиардера, который хотел бы привезти людей и изменить туризм.

Это может сделать только правительство, и оно сделало это в одном месте — на Ближнем Востоке. И в-третьих, нет чека на 250 миллионов долларов, так что он просто пошутил. Вы не должны верить, что все это правда», — считает Соннен.