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    Соннен не верит, что бой Макгрегора и Пола состоится

    Бои ММА UFC Бокс Конор Макгрегор
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом и среднем дивизионах Чейл Соннен объяснил, почему боксерского боя Конора Макгрегора и Логана Пола не будет.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «У нас очередной бывший чемпион, звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор хочет выступить в боксе. Он утверждает, что получит 250 миллионов долларов за бой с Логаном Полом в Индии.

    Но ни одно слово Макгрегора не соответствует действительности. Вы должны понимать, что Конор не побоксирует с Логаном Полом. В Индии нет миллиардера, который хотел бы привезти людей и изменить туризм.

    Это может сделать только правительство, и оно сделало это в одном месте — на Ближнем Востоке. И в-третьих, нет чека на 250 миллионов долларов, так что он просто пошутил. Вы не должны верить, что все это правда», — считает Соннен.

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