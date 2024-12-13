Лопес объяснил, почему Топурия должен остаться в полулегком весе

Восходящая звезда полулегкого дивизиона считает , что чемпиону их категориинет смысла переходить в легкий вес.

«С моей точки зрения, я думаю, что ему есть чем заняться в нашем дивизионе. Есть несколько парней, которые нацелились на него, и я один из них. Я бы хотел сразиться с ним, и, если он останется в дивизионе, я буду искать такой бой.

Но если он уходит, ему нужно принять это решение, и посмотрим, что будет с дивизионом. Если он действительно собирается подняться в весе, я бы хотел сразиться с Волкановски — будь то титульный бой или бой за временный титул. Я бы хотел сразиться с ним. Если он останется без боя, я здесь»

Топурия последний бой выиграл нокаутом у Макса Холлоуэя в третьем раунде и провел первую защиту пояса в полулегком весе, после чего заявил о желании подраться с Чарльзом Оливейрой в легком дивизионе.