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    Лопес объяснил, почему Топурия должен остаться в полулегком весе

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Чарльз Оливейра Диего Лопес Илия Топурия
    Восходящая звезда полулегкого дивизиона Диего Лопес считает, что чемпиону их категории Илии Топурии нет смысла переходить в легкий вес.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    «С моей точки зрения, я думаю, что ему есть чем заняться в нашем дивизионе. Есть несколько парней, которые нацелились на него, и я один из них. Я бы хотел сразиться с ним, и, если он останется в дивизионе, я буду искать такой бой.

    Но если он уходит, ему нужно принять это решение, и посмотрим, что будет с дивизионом. Если он действительно собирается подняться в весе, я бы хотел сразиться с Волкановски — будь то титульный бой или бой за временный титул. Я бы хотел сразиться с ним. Если он останется без боя, я здесь»

    Топурия последний бой выиграл нокаутом у Макса Холлоуэя в третьем раунде и провел первую защиту пояса в полулегком весе, после чего заявил о желании подраться с Чарльзом Оливейрой в легком дивизионе.

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