Ян Блахович и Карлос Олберг проведут бой 22 марта в Лондоне

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весепроведет следующий поединок в промоушене против

Их встреча состоится 22 марта на турнире в Лондоне. Ян на текущий момент занимает четвертую строчку в рейтинге полутяжелого веса. В последний раз он дрался летом прошлого года и проиграл раздельным решением Перейре.

После того поединка поляк получил травму. Олберг сейчас располагается на шестой строчке в рейтинге весовой категории до 93 кг. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Волкана Оздемира.

До этого новозеландец нокаутировал за 13 секунд еще одного представителя топ-15 Алонзо Менифилда. Карлос сейчас идет на серии из шести выигранных поединков кряду.