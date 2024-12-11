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    Ян Блахович и Карлос Олберг проведут бой 22 марта в Лондоне

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Ян Блахович
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет следующий поединок в промоушене против Карлоса Олберга.

    Карлос Олберг
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    Карлос Олберг

    Их встреча состоится 22 марта на турнире в Лондоне. Ян на текущий момент занимает четвертую строчку в рейтинге полутяжелого веса. В последний раз он дрался летом прошлого года и проиграл раздельным решением Перейре.

    После того поединка поляк получил травму. Олберг сейчас располагается на шестой строчке в рейтинге весовой категории до 93 кг. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Волкана Оздемира.

    До этого новозеландец нокаутировал за 13 секунд еще одного представителя топ-15 Алонзо Менифилда. Карлос сейчас идет на серии из шести выигранных поединков кряду.

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