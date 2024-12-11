Ян Блахович и Карлос Олберг проведут бой 22 марта в Лондоне

Карлос Олберг Фото: globallookpress.com
Их встреча состоится 22 марта на турнире в Лондоне. Ян на текущий момент занимает четвертую строчку в рейтинге полутяжелого веса. В последний раз он дрался летом прошлого года и проиграл раздельным решением Перейре.
После того поединка поляк получил травму. Олберг сейчас располагается на шестой строчке в рейтинге весовой категории до 93 кг. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Волкана Оздемира.
До этого новозеландец нокаутировал за 13 секунд еще одного представителя топ-15 Алонзо Менифилда. Карлос сейчас идет на серии из шести выигранных поединков кряду.