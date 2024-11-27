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    Аванесян бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону Тейлору

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Теренс Кроуфорд
    Российский боксер Давид Аванесян, экс-претендент на титулы в полусреднем весе по версиям WBO и IBF, заинтересован в поединке с Джошем Тейлором, бывшим абсолютным чемпионом в категории до 63,5 кг.

    Давид Аванесян
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    Давид Аванесян

    «Если Джошу Тейлору нужен хороший соперник для возвращения, то мы на другом конце провода. Если Харлему Юбанку нужен настоящий соперник, чтобы устроить качественное шоу на пятом канале, мы здесь»

    Давид Аванесян в последний раз дрался с Джароном Эннисом за титул IBF в полусреднем весе. Тогда россиянин потерпел поражение нокаутом в пятом раунде.

    Ранее он также досрочно проигрывал Теренсу Кроуфорду в битве за пояс WBO. Всего у россиянина 30 побед, одна ничья и 5 поражений в профессиональной карьере.

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