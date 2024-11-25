Энтони Джошуа близок к завершению карьеры

Спортивный промоутер, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе сообщил , что британец близок к завершению карьеры.

«Энтони хотел драться 22 февраля, но, к сожалению, нам пришлось отклонить предложение, потому что мы не можем позволить себе допустить ошибку. Если снова победит Дэниель Дюбуа, придется всерьез задуматься о своем будущем. В нашей карьере осталась последняя глава, и нам нужно убедиться, что мы на 100% готовы к ней. Так что, когда он вернется в мае или июне, или когда бы это ни случилось. Но мы должны быть физически и морально готовы на 100 процентов. Энтони очень хочет провести повторный бой с Дэниелом»

Напомним, что в сентябре этого года Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде в битве за чемпионский пояс по версии IBF.