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    Энтони Джошуа близок к завершению карьеры

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн
    Спортивный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что британец близок к завершению карьеры.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Энтони хотел драться 22 февраля, но, к сожалению, нам пришлось отклонить предложение, потому что мы не можем позволить себе допустить ошибку. Если снова победит Дэниель Дюбуа, придется всерьез задуматься о своем будущем. В нашей карьере осталась последняя глава, и нам нужно убедиться, что мы на 100% готовы к ней. Так что, когда он вернется в мае или июне, или когда бы это ни случилось. Но мы должны быть физически и морально готовы на 100 процентов. Энтони очень хочет провести повторный бой с Дэниелом»

    Напомним, что в сентябре этого года Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде в битве за чемпионский пояс по версии IBF.

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