Кормье в разговоре с Сонненом: Нганну справился бы с Джонсом

Экс-бойцы UFC пришли к одному и тому же мнению, чтосмог бы победить в очном поединке

«Джон не тяжеловес, он просто выступает в тяжелом весе. Это огромная разница», — сказал Соннен.

«Да, Фрэнсис справился бы с Джонсом. В последнем бою Джон повалил Стипе и просто избил его до полусмерти. Он буквально схватил его за шею, зашел ему за ногу и повалил. Он применил удушающий прием и просто избивал его на земле. Но Нганну слишком большой», — заявил Кормье.

Нганну и Джонс должны были подраться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе в марте прошлого года. Однако Фрэнсис покинул промоушен и объявил о переходе в профессиональный бокс.