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    Теренс Кроуфорд может закончить боксерскую карьеру

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Роберт Гарсия, тренер временного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Верджила Ортиса, сообщил, что Теренс Кроуфорд близок к завершению карьеры.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Я разговаривал с ним лично, и мне кажется, что он хочет большого боя с "Канело", и если он его не получит, то, возможно, больше никогда не будет драться. Ему не нужно, чтобы кто-то подталкивал его к принятию вызова, потому что ему больше ничего не нужно доказывать»

    Кроуфорд стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. «Бад» объединил все титулы в первом полусреднем дивизионе, а затем и в полусреднем весе.

    В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Исраила Мадримова. Всего у Кроуфорда 41 победа и ни единого поражения на ринге.

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