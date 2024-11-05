Теренс Кроуфорд может закончить боксерскую карьеру

Роберт Гарсия, тренер временного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC сообщил , чтоблизок к завершению карьеры.

«Я разговаривал с ним лично, и мне кажется, что он хочет большого боя с "Канело", и если он его не получит, то, возможно, больше никогда не будет драться. Ему не нужно, чтобы кто-то подталкивал его к принятию вызова, потому что ему больше ничего не нужно доказывать»

Кроуфорд стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. «Бад» объединил все титулы в первом полусреднем дивизионе, а затем и в полусреднем весе.

В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Исраила Мадримова. Всего у Кроуфорда 41 победа и ни единого поражения на ринге.