Теренс Кроуфорд может закончить боксерскую карьеру

Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
«Я разговаривал с ним лично, и мне кажется, что он хочет большого боя с "Канело", и если он его не получит, то, возможно, больше никогда не будет драться. Ему не нужно, чтобы кто-то подталкивал его к принятию вызова, потому что ему больше ничего не нужно доказывать»
Кроуфорд стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. «Бад» объединил все титулы в первом полусреднем дивизионе, а затем и в полусреднем весе.
В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Исраила Мадримова. Всего у Кроуфорда 41 победа и ни единого поражения на ринге.