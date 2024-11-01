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    Тренер О’Мэлли: Шон создаст Топурии много проблем

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили
    Тим Уэлч, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли, уверен, что его подопечный способен одолеть обладателя титула в полулегком дивизионе Илию Топурию.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

    «Я действительно думаю, что стилистически Шон может создать много проблем Илии. Он действительно может. Но Илия Топурия — очень, очень опасный боец. Если вы совершите одну ошибку в бою с Топурией, то окажетесь в нокауте, будете смотреть в потолок или что-то в этом роде. Это очень опасный бой, но я верю, что Шон с его размахом рук, скоростью и общим набором навыков может создать проблемы ему. Я в это верю»

    О’Мэлли сейчас занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC. В предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей от Мераба Двалишвили и лишился титула.

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