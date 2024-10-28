Порье рассчитывает подраться против Топурии или Холлоуэя

Топовый боец легкой весовой категории UFC назвал в соцсетяхсвоими желаемыми соперниками для следующего поединка.

«Я хочу Макса или Топурию. Илия отличный боксер, давайте бросим ему вызов»

Также были слухи о том, что Порье может завершить трилогию с Джастином Гейджи. Ранее каждый из них одержал по одной досрочной победе друг над другом.

В предыдущем своем поединке летом Дастин дрался за титул чемпиона UFC в легком весе и уступил удушающим приемом в пятом раунде Исламу Махачеву.

Следующий бой Порье, по его словам, станет последним в его профессиональной карьере. Ранее он выиграл 30 поединков и потерпел 9 поражений в смешанных единоборствах.