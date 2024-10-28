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    Порье рассчитывает подраться против Топурии или Холлоуэя

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Дастин Порье Джастин Гейджи Сборная России Ислам Махачев
    Топовый боец легкой весовой категории UFC Дастин Порье назвал в соцсетях Макса Холлоуэя и Илию Топурию своими желаемыми соперниками для следующего поединка.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Я хочу Макса или Топурию. Илия отличный боксер, давайте бросим ему вызов»

    Также были слухи о том, что Порье может завершить трилогию с Джастином Гейджи. Ранее каждый из них одержал по одной досрочной победе друг над другом.

    В предыдущем своем поединке летом Дастин дрался за титул чемпиона UFC в легком весе и уступил удушающим приемом в пятом раунде Исламу Махачеву.

    Следующий бой Порье, по его словам, станет последним в его профессиональной карьере. Ранее он выиграл 30 поединков и потерпел 9 поражений в смешанных единоборствах.

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