Чарр будет защищать титул WBA в тяжелом весе против Пулева 7 декабря

Немецкий профессиональный боксер-тяжеловес с сирийскими корнямипроведет свой первый поединок после двухлетнего простоя в конце года против

Их встреча состоится 7 декабря на турнире в Болгарии. На кону поединка будет стоять титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, принадлежащий Чарру.

Махмуд ранее в декабре 2022-го одолел Нури Сефери техническим нокаутом во втором раунде. К очередной защите пояса он подходит на серии из шести выигранных поединков кряду.

Пулев 30 марта этого года победил единогласным решением судей Игоря Шевадзуцкого. Всего у Кубрата 31 выигрыш и 3 поражения на ринге. В прошлом он дважды был претендентом на титул чемпиона мира.