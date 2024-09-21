Де Ла Хойя: Я предупреждал, что бой «Канело» с Берлангой будет скучным

Легендарный боксер-полусредневес раскритиковал прошедший бойза отсутствие зрелища.

«Я предупредил об этом заранее. Еще один бой, в котором не было по-настоящему захватывающих моментов. Берланга не выиграл ни одного раунда! Он никогда даже отдаленно не участвовал в бою. Это то, куда движется бокс? Планка была установлена так низко, что фанаты просто счастливы видеть скучные бои в 12 раундов? Что? Бойцов хвалят за то, что они просто преодолевают дистанцию с 35-летним "Канело", который никого не нокаутировал с 2021 года. Разве вы все не хотите увидеть нокауты?»

Напомним, что «Канело» одержал победу над Берлангой единогласным решением судей и защитил 3 титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.