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    Де Ла Хойя: Я предупреждал, что бой «Канело» с Берлангой будет скучным

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Легендарный боксер-полусредневес Оскар Де Ла Хойя раскритиковал прошедший бой «Канело» и Эдгара Берланги за отсутствие зрелища.

    Оскар Де Ла Хойя
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    Оскар Де Ла Хойя

    «Я предупредил об этом заранее. Еще один бой, в котором не было по-настоящему захватывающих моментов. Берланга не выиграл ни одного раунда! Он никогда даже отдаленно не участвовал в бою. Это то, куда движется бокс? Планка была установлена так низко, что фанаты просто счастливы видеть скучные бои в 12 раундов? Что? Бойцов хвалят за то, что они просто преодолевают дистанцию с 35-летним "Канело", который никого не нокаутировал с 2021 года. Разве вы все не хотите увидеть нокауты?»

    Напомним, что «Канело» одержал победу над Берлангой единогласным решением судей и защитил 3 титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

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