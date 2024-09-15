Эрисланди Лара нокаутировал Гарсию и сохранил титул WBA

Кубинский боксер, чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA, на турнире в Лас-Вегасе провел очередную удачную защиту титула, одержав досрочную победу над

Поединок завершился в девятом раунде техническим нокаутом в пользу обладателя пояса. Гарсия на данный бой выходил после двухлетнего простоя.

Для Дэнни это был дебют в среднем весе. Ранее большую часть своей карьеры он провел в полусреднем дивизионе. Для Лары данная победа стала уже пятой кряду.

Напомним, что кубинцу сейчас 41 год. Четырех из пяти предыдущих соперников Эрисланди отправил в нокаут. Всего в его активе 29 выигранных поединков, 3 ничьи и 3 поражения в профессиональной карьере.