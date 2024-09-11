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    Конор Макгрегор проведет следующий бой в UFC в начале 2025 года

    Бои ММА UFC Дастин Порье Конор Макгрегор Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда вернется в октагон бывший чемпион промоушена в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Конор Макгрегор проведет бой в следующем году, а точнее в начале 2025 года. У него было так много свободного времени. Что касается голода до боев и денег, то он уже очень богатый парень. Мы узнаем, когда он точно вернется, но он определенно является одной из самых больших суперзвезд спорта, которая подняла UFC по всей Европе и другим частям мира. Конор был большой звездой и отличным партнером для нас»

    Макгрегор в последний раз выступал в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье в связи с переломом ноги.

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