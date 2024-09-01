Эдди Хирн: Дюбуа опасный соперник, но Джошуа его нокаутирует

Спортивный промоутердал прогноз на боксерский поединок между, нынешним чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF.

«Это масштабный бой. Оба парня сейчас находятся в своей лучшей форме своей в карьере, оба уверены в себе. Дюбуа — очень опасный противник, но "Эй Джей" выглядит потрясающе. Я считаю, что он нокаутирует его. Джошуа всегда мотивирован, но этот бой особенный. Это шанс Энтони Джошуа стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе в такой грандиозный вечер. Я считаю, "Эй-Джей" такую возможность точно не упустит»

Джошуа сразится с Дюбуа в поединке за титул чемпиона мира по боксу по версии IBF в тяжелом весе на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 23 сентября. К этому бою Энтони подходит на серии из четырех побед кряду.