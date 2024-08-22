Сехудо: Рассматриваю возвращение в наилегчайший вес и бой за титул

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах, а также олимпийский чемпион по борьбе намерен вернуться в наилегчайший вес и провести титульный поединок.

«Я рассматриваю потенциальное возвращение в наилегчайший вес. В связи с тем, что в легчайшем дивизионе становится жарко, а в него приходят новички, было много мыслей о том, чтобы я вернулся, провел бой с Морено и снова завоевал пояс. Есть много интересных вещей. Это те вещи, о которых я действительно хочу подумать и действительно решить, как только вернусь домой и избавлюсь от травм. Я собираюсь взять на себя обязательство выйти в клетку и просто провести еще один титульный забег, еще раз побороться за титулы и посвятить себя тому, к чему стремился раньше»

Генри Сехудо проиграл 2 последних боя в легчайшем дивизионе. Он уступил единогласным решением Мерабу Двалишвили и раздельным вердиктом потерпел поражение от Алджамейна Стерлинга.