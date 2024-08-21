Мэтт Браун: Время Адесаньи в UFC уже прошло

Именитый ветеран UFC заявил , что время чемпионствав средней весовой категории промоушена подошло к концу.

«Когда мы говорим, что он выглядел великолепно в бою с Дю Плесси, мы говорим о том, Исраэль выглядел великолепно в нападении. Что касается защиты, я видел в "Иззи" некоторые вещи, которые, по крайней мере, никогда не видел раньше, например, отворачиваться от удара.

Или бежать к клетке, отворачиваясь. Для него это не совсем нормально. Он очень хорошо работает ногами и все такое. Но он отчасти делает это потому, что получает больше ударов, чем следовало бы. Дрикус не быстрый парень. Вот тут-то я и задаюсь вопросом, не ослабевает ли его защита? Он очень зависим от своей реакции. Возможно, время Адесаньи в UFC уже прошло»

Адесанья сейчас идет на серии из двух поражений в UFC в чемпионских боях. Накануне он уступил нынешнему обладателю пояса среднего дивизиона Дрикусу Дю Плесси, а до этого проиграл Шону Стрикленду.