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    Мэтт Браун: Время Адесаньи в UFC уже прошло

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
    Именитый ветеран UFC Мэтт Браун заявил, что время чемпионства Исраэля Адесаньи в средней весовой категории промоушена подошло к концу.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Когда мы говорим, что он выглядел великолепно в бою с Дю Плесси, мы говорим о том, Исраэль выглядел великолепно в нападении. Что касается защиты, я видел в "Иззи" некоторые вещи, которые, по крайней мере, никогда не видел раньше, например, отворачиваться от удара.

    Или бежать к клетке, отворачиваясь. Для него это не совсем нормально. Он очень хорошо работает ногами и все такое. Но он отчасти делает это потому, что получает больше ударов, чем следовало бы. Дрикус не быстрый парень. Вот тут-то я и задаюсь вопросом, не ослабевает ли его защита? Он очень зависим от своей реакции. Возможно, время Адесаньи в UFC уже прошло»

    Адесанья сейчас идет на серии из двух поражений в UFC в чемпионских боях. Накануне он уступил нынешнему обладателю пояса среднего дивизиона Дрикусу Дю Плесси, а до этого проиграл Шону Стрикленду.

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